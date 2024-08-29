Камчатка имеет громадный потенциал для интеграции в инвестиционное сотрудничество с Китаем — Александр Мыльников

Третьего сентября в Приморье на Восточном экономическом форуме одной из магистральных тем международной повестки ВЭФ станет активный российско-китайский диалог по вопросам двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества, рассказали в Корпорации развития Камчатки.

Александр Мыльников считает, что список приоритетов экономического сотрудничества двух стран может побудить камчатский бизнес к реализации перспективных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. Этот вектор движения, безусловно, закрепляет принятое на двадцать девятой встрече глав правительств РФ и КНР, совместное коммюнике. Документ определяет стратегические направления межгосударственного взаимодействия на ближайшую перспективу.

«Такой деловой инициативой, к примеру, может стать предприятие по глубокой переработке древесины. В коммюнике эта отрасль выделена особо. Там говорится, что стороны намерены развивать «сотрудничество в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины». Как известно, хвойные и лиственные породы леса, произрастающего на Камчатке, плохо пригодны для получения качественных пиломатериалов, но их глубокая переработка позволяет получать продукцию, активно востребованную на внешних рынках», — сказал Мыльников.

Возможность создания в кооперации с зарубежными партнерами на Камчатке лесоперерабатывающего предприятия подтверждает опыт КРКК.

«Совместно с итальянской компанией Корпорация разработала проект производства с инновационными технологиями переработки древесины. Зарубежный партнер закупил оборудование и готовил его к отправке на Камчатку. Помешали реализации проекта введенные Западом против России политические и экономические санкции», — рассказали в корпорации.