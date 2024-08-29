Впервые на Камчатке открывают «Школу фермера»

В Камчатском крае начался приём документов на конкурсный отбор для участия в федеральном образовательном проекте Россельхозбанка «Школа фермера».

«Россельхозбанк запускает 10-й юбилейный поток «Школы фермера» по России и впервые мы откроем свои двери на Камчатке. Наш образовательный проект направлен на усиление компетенций и повышение уровня профессионализма в аграрной сфере. С сентября 2020 года, когда впервые открылась «Школа фермера», было подготовлено порядка 7 тысяч специалистов. В осеннем потоке принимают участие сразу 50 регионов России на базе профильных аграрных учебных заведений – это рекордное количество. Наша главная цель, как опорного банка АПК, принять непосредственное участие в создании новых устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств», — отметил директор Камчатского филиала РСХБ Андрей Майоров.



Инициатива Россельхозбанка реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на базе «Камчатского сельскохозяйственного техникума» по двум направлениям: «Растениеводство» и «Животноводство».



«В течение 2-х месяцев слушатели изучат методы ведения рентабельного фермерского хозяйства; правовые и финансовые инструменты в агробизнесе; основы маркетинга и взаимодействия с партнерами; составление и реализацию бизнес-планов в сельхозотрасли; новейшие агротехнологии и многое другое. В период обучения предусмотрено прохождение стажировки на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Камчатского края.Завершается курс защитой бизнес-планов, а по итогам обучения слушатели проекта получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. Для имеющих основное общее либо среднее общее образование выдается сертификат об окончании», — говорится в сообщении.



Начало обучения по проекту запланировано на 1 октября 2024 года. Приём документов для участия будет проходить со 02.09.2024 по 25.09.2024.



Для удобства слушателей форма обучения как дистанционная - в личном кабинете на базе платформы Своё Фермерство от Россельхозбанка, так и очная.



Все расходы по обучению слушателей «Школы фермера» берёт на себя Россельхозбанк. Выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца.