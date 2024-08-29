Рыба приходит по расписанию или «Деловой завтрак» с Владимиром Солодовым

Развёрнутое интервью с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым опубликовала "Российская газета". Материал был посвящен жизни рыбного цеха страны, как называли Камчатку во времена СССР. С тех пор много что поменялось, но это звание остается за рыболовецкой отраслью полуострова.

Журналистка Ольга Бухарова расспросила главу региона о том, как раз сейчас обсуждается новый порядок платы за рыболовные участки. Интересовало Ольгу и то, находит ли в магазинах Москвы свою рыбу и по какой цене она продается, а также, что делается в регионе, чтобы своих земляков накормить доступной рыбой?

В целом, ответы губернатора можно свести к общей универсальной рабочей формуле, по которой живёт и работает Камчатка

«Наша главная задача, чтобы рыбная отрасль развивала экономику региона, обеспечивала работой жителей прибрежных поселков, для которых это единственный способ заработка», — сказал Владимир Солодов

Весь материал опубликованный в РГ можно прочитать по ссылке https://rg.ru/2024/08/29/ryba-prihodit-po-raspisaniiu.html?tgm