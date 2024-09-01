Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Транспорт
  5. По новым правилам: с 1 сентября вступил в силу закон о дорожных камерах

По новым правилам: с 1 сентября вступил в силу закон о дорожных камерах

11:30
36
По новым правилам: с 1 сентября вступил в силу закон о дорожных камерах

Стационарные и передвижные средства фиксации, согласно новому закону, вступившему в силу 1 сентября, разрешено устанавливать только на выделенных полосах для общественного транспорта, опасных участках дорог, участках, где в течение года произошло четыре и более ДТП, пешеходных переходах и перекрёстках, сообщает официальный портал правовой информации России

Также закон предписывает, что на загородных трассах на расстоянии не менее 150-300 метров от зоны контроля камеры должен стоять знак «Фотовидеофиксация».

Автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.
Запрещено устанавливать камеры слишком близко, чтобы водители не получали штрафы за одно и тоже нарушение.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Глава Петропавловска-Камчатского сообщил о начале дорожных работ в микрорайоне Мишенный -3
Камчатские депутаты проверили выполнение дорожных работ на улице Пономарёва
Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 2 сентября на Камчатке
Многодетная семья из Петропавловска-Камчатского получила подарки к 1 сентября от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.