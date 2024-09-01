По новым правилам: с 1 сентября вступил в силу закон о дорожных камерах

Стационарные и передвижные средства фиксации, согласно новому закону, вступившему в силу 1 сентября, разрешено устанавливать только на выделенных полосах для общественного транспорта, опасных участках дорог, участках, где в течение года произошло четыре и более ДТП, пешеходных переходах и перекрёстках, сообщает официальный портал правовой информации России

Также закон предписывает, что на загородных трассах на расстоянии не менее 150-300 метров от зоны контроля камеры должен стоять знак «Фотовидеофиксация».

Автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Запрещено устанавливать камеры слишком близко, чтобы водители не получали штрафы за одно и тоже нарушение.