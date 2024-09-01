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  4. Народное гуляние в Раздольном: выставка-ярмарка, творческие выставки, развлечения для детей и «Ретро-дискотека»

Народное гуляние в Раздольном: выставка-ярмарка, творческие выставки, развлечения для детей и «Ретро-дискотека»

11:59
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Народное гуляние в Раздольном: выставка-ярмарка, творческие выставки, развлечения для детей и «Ретро-дискотека»

День посёлка традиционно является одним из самых любимых праздников, его ждут и к нему готовятся, сообщили в администрации Елизовского района

«Всех односельчан поздравляю с этим замечательным праздником. С годами посёлок меняется. И в каждый период у него свой облик, свои достоинства. Строятся новые дороги, спортивные площадки, совсем недавно был капитально отремонтирован дом культуры. В этом году Раздольненская средняя школа им. Н.В. Ролдугина капитально обновляется. У вас одно из самых лучших предприятий – АО «Заречное» и добрые люди. Желаю всем здоровья, благополучия и процветания», — приветствовала гостей заместитель главы райадминистрации Ольга Дубинина

Музыкальные и танцевальные номера коллективов Елизовского района чередовались с награждениями жителей сельского поселения в номинациях: «Наша гордость», «Многодетная семья», «Вместе по жизни», «Семейное счастье», «Старожилы».

Народное гуляние в Раздольном: выставка-ярмарка, творческие выставки, развлечения для детей и «Ретро-дискотека» 0Народное гуляние в Раздольном: выставка-ярмарка, творческие выставки, развлечения для детей и «Ретро-дискотека» 1Народное гуляние в Раздольном: выставка-ярмарка, творческие выставки, развлечения для детей и «Ретро-дискотека» 2

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