Победная точка во Второй мировой войне поставлена на Курильских островах — губернатор Камчатки Владимир Солодов

Третьего сентября в России отмечается памятная дата – День окончания Второй мировой войны. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что этот день играет особое значение для каждого из нас.

«Уважаемые жители Камчатского края, дорогие земляки. Третье сентября — особая дата для всего человечества.

В этот день завершилось самое страшное, самое кровопролитное событие всей истории — Вторая мировая война. Победная точка в ней была поставлена именно здесь — на Дальнем Востоке, на Курильских островах. Сегодня мы отдаём дань памяти героям, нашим предкам, участникам Курильской десантной операции, которые своим натиском вынудили капитулировать милитаристскую Японию. Наша святая обязанность сегодня — передать память об этих героических событиях нашей молодёжи и сделать так, чтобы они навсегда оставались священными в памяти жителей Камчатского края. Вечная память героям и мирного неба над головой всему человечеству», — сказал Владимир Солодов.

Международно-правовым основанием для установления Дня воинской славы считается Акт о капитуляции Японской империи, который был подписан 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линейного корабля «Миссури» в Токийском заливе. Этот документ положил конец Второй мировой войне, которая началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу.

Вторая мировая война продолжалась шесть лет и охватила территории 40 стран Евразии и Африки, а также все четыре океанских театра военных действий (Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны). В мировой конфликт было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, была свыше 1,7 млрд. человек.

Камчатка также оставила след в истории Второй мировой войны Курильской десантной операцией, которая поставила точку в Великой Отечественной и Второй мировой войне. В конце 1941 года Петропавловск-Камчатский стал важным перевалочным пунктом для поставок по ленд-лизу из США, грузы с судов союзников перегружались на советские суда и шли во Владивосток, а далее по железной дороге на запад, к фронту. Петропавловский рыбный порт стал единственной гаванью на Тихом океане, которой пользовался весь работающий флот океанского сектора.