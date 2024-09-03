СИБУР погасил углеродный след экофорума на Камчатке в 1 616 тонн CО2-экв

Форум «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке длился две недели, его посетили участники со всех регионов России и 16 стран в возрасте от 14 до 35 лет. Компенсация углеродного следа события углеродными офсетами от промышленной компании состоялась впервые. Расчёты провела консалтинговая компания Kept в соответствии с международным стандартом GHG Protocol. СИБУР обладает крупнейшим портфелем верифицированных углеродных единиц среди российских компаний без государственного участия – более 3,3 млн углеродных офсетов, доступных российским и иностранным покупателям

«В этом году мы расширили сеть наших партнерств на Форуме, и я с гордостью сообщаю, что наше сотрудничество с СИБУРом в качестве климатического партнера стало ключевым шагом к достижению углеродной нейтральности Форума. В организации Форума мы всегда стараемся уделять внимание не только программе, но и экологизации нашего события. Я уверен, что такие инициативы помогут сохранить уникальную природу нашего региона для будущих поколений и, что это партнёрство станет примером для других и вдохновит на новые свершения в области охраны окружающей среды. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении с СИБУРом», — подчеркнул Губернатор Камчатского края, Владимир Солодов.

Результаты расчёта углеродного следа форума верифицировал орган по валидации и верификации парниковых газов Инновационного технологического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для погашения использовали сертифицированные сокращения выбросов, полученные от климатического проекта на ЗапСибНефтехиме.

«Организаторы мероприятий всё чаще обращают внимание на оценку и сокращение воздействия от проводимых форумов и конференций, в частности, на углеродный след. Таким образом, повышение устойчивости мероприятий становится лучшей практикой. Углеродный след форума «Экосистема. Заповедный край», скомпенсированный СИБУРом, сопоставим с выбросами от работы порядка пяти тысяч городских автобусов за смену», — прокомментировал партнёр Группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Владимир Лукин.

С 2022 года компания реализовала восемь разноплановых климатических проектов. Ожидаемый эффект сокращений выбросов парниковых газов от этих проектов в горизонте 10 лет составляет более 10,8 млн тонн СО2 экв.

«Вовлечение молодежи – это работа по формированию будущего. Мы хотим, чтобы это будущее было экологичным. Погасив углеродный след форума, мы помогли организаторам компенсировать воздействие на окружающую среду, продемонстрировали практические шаги навстречу устойчивому будущему и подчеркнули важность экологической повестки. Убежден, что участники форума увезут домой не только яркие впечатления, но и новые идеи проектов на благо природы России», — прокомментировал член правления, управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

В 2024 году форум «Экосистема. Заповедный край» впервые проводится в Круглогодичном молодёжном центре «Экосистема». Здесь ведётся масштабная работа по созданию природоохранных проектов, формированию экологического мышления, повышению квалификации в сфере устойчивого развития и экологическому образованию молодёжи. Этот центр – один из 12, открытых в апреле 2024 года в режиме ВКС Президентом России Владимиром Путиным.