Подготовка к отопительному сезону в краевой столице на особом контроле губернатора Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел выездное совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов в Петропавловске-Камчатском.

«Все вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона в Петропавловске-Камчатском находятся под моим контролем. Прошу также держать это в фокусе внимания городскую администрацию и министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. Кроме того, необходимо синхронизировать инвестиционную программу “Камчатскэнерго” в рамках перевода мазутных котельных на газовое топливо и подключение их к централизованной системе теплоснабжения с полным переводом на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 после реализации проекта комплекса регазификации», — сказал Владимир Солодов.

На сегодня опасений срыва отопительного сезона в столице Камчатки нет, все работы выполняются в плановом порядке. Напомним, что при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов субъектами электроэнергетики Камчатского края планируется провести капитальный ремонт 22 турбоагрегатов, 7 котлоагрегатов, 5 гидроагрегаторов, 2 водогрейных котла, 61 трансформаторных подстанций, 2 ед. ЦТП, а также ремонт 155,72 высоковольтных электрических сетей и 2,171 км магистральных тепловых сетей.