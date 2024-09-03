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  4. Преимущества заключения контракта на прохождение военной службы на Камчатке назвал Сергей Меркулов

Преимущества заключения контракта на прохождение военной службы на Камчатке назвал Сергей Меркулов

15:55
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Преимущества заключения контракта на прохождение военной службы на Камчатке назвал Сергей Меркулов

Руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов рассказал о преимуществах заключения контракта на прохождение военной службы в регионе.

«На Камчатке он (пакет мер поддержки - прим.) направлен на то, чтобы военнослужащего сопровождать на всех жизненных этапах не только при подписании контракта, но также по получению иных пособий и мер поддержки. И когда военнослужащий с Камчатки, в составе подразделений, которые дислоцируются у нас, подписывает контракт, либо просто убывает по распоряжению в зону специальной военной операции, он понимает, что здесь в регионе есть определенный социальный пакет, что о его семье заботятся, поддерживают, помогут в любых жизненных ситуациях, а если военнослужащий уезжает в иной субъект Российской Федерации, то нам сложно организовать эту помощь. Потому что он подписал контракт за пределами Камчатки, в рамках других договорённостей и в рамках других обязательств. Я бы хотел сказать ребятам, у которых есть желание заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, что на Камчатке есть 40-я бригада морской пехоты, ставшая легендарной, и другие подразделения. И, конечно, рекомендовал бы заключать контакт именно здесь, потому что у нас стабильно есть связь с ребятами, их семьями, и нам проще будет выстраивать дальнейшую работу», — сказал руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

На региональном уровне по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова введены дополнительные меры поддержки, в том числе бесплатное горячее питание в школах, отдых в оздоровительных лагерях для детей участников спецоперации. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и другие.

«Напомним, получить подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей можно в Едином кол-центре Камчатского края по номеру телефона 8-800-141-0000. Также граждане могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номеру телефона Фонда 8 (4152) 20-15-56», сообщили в правительстве региона.

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