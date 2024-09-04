Крабовую продукцию на 3 миллиона рублей изъяли в столице Камчатки

На Камчатке сотрудники ПУ ФСБ России по восточному арктическому району изъяли из незаконного оборота около 800 килограммов крабовой продукции. На территории частного домовладения в Петропавловске-Камчатском обнаружили 713 контейнеров, в которых находилось 784,3 килограмма варено-мороженных конечностей краба, хранившихся в морозильных камерах, расположенных в гараже. Владелец крабовой продукции не смог предоставить документов, подтверждающих легальность её происхождения.

Ориентировочная рыночная стоимость изъятой продукции составляет около 3 миллионов рублей. Предварительный ущерб причинённый водным биологическим ресурсам России превышает 8 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.