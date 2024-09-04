Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Крабовую продукцию на 3 миллиона рублей изъяли в столице Камчатки

Крабовую продукцию на 3 миллиона рублей изъяли в столице Камчатки

11:20
39
Крабовую продукцию на 3 миллиона рублей изъяли в столице Камчатки

На Камчатке сотрудники ПУ ФСБ России по восточному арктическому району изъяли из незаконного оборота около 800 килограммов крабовой продукции. На территории частного домовладения в Петропавловске-Камчатском обнаружили 713 контейнеров, в которых находилось 784,3 килограмма варено-мороженных конечностей краба, хранившихся в морозильных камерах, расположенных в гараже. Владелец крабовой продукции не смог предоставить документов, подтверждающих легальность её происхождения.

Ориентировочная рыночная стоимость изъятой продукции составляет около 3 миллионов рублей. Предварительный ущерб причинённый водным биологическим ресурсам России превышает 8 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Житель столицы Камчатки стал миллионером благодаря лотерее
День рыбака состоится в столице Камчатки в субботу
Из-за Дня рыбака в центре столицы Камчатки перекроют дорогу 13 июля
Студентам КамчатГТУ торжественно вручили дипломы в центре столицы Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.