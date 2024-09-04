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  4. Аудиобеседка на Авачинском перевале Камчатки — крути и слушай!

Аудиобеседка на Авачинском перевале Камчатки — крути и слушай!

12:05
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Аудиобеседка на Авачинском перевале Камчатки — крути и слушай!

Любой путешественник к Авачинскому перевалу сможет не только получить визуально-эстетическое удовольствие от живописного уголка Камчатки, но и узнать об окружающих природных достопримечательностях, рассказали ИА Камчатка в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«Мы рады сообщить об открытии аудиобеседки на Авачинском перевале. Аудиогид расскажет слушателям множество интересных фактов о вулкане Авачинский, экструзии Верблюд, познакомит с обитателями и растениями, населяющими эти места. Достаточно просто покрутить колесо, зарядив наушники, выбрать тему и слушать, глядя на природу вокруг», — рассказали организаторы.

На официальном сайте есть сразу два гида по Авачинскому перевалу и Налычевской долине. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности: https://vulcanikamchatki.ru/territoriya/klaster_nalychevskij/

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