Строительство сквера на Войцешека в Петропавловске проинспектировала комиссия

В Петропавловске-Камчатском мониторинговая группа проверила ход выполнения работ по строительству сквера на улице Войцешека, 3а. Благоустройство здесь ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В межведомственную комиссию вошли начальник управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты городской думы и краевого парламента, представители подрядной организации и заказчика работ, специалисты прокуратуры, активисты общественных организаций.

«Окончание строительства сквера запланировано на октябрь. Здесь предусмотрены лавочки, места для отдыха, площадки для детей и занятий спортом. Также мы осмотрели уже установленные элементы водной композиции. Сейчас ещё сложно судить о том, как она будет выглядеть, но подрядчик заверил, что композиция впишется в сквер очень гармонично. Всё должно получиться красиво и радовать жителей нашего города», - рассказал депутат городской думы Денис Воронов.

Работы в сквере разбиты на четыре этапа, которые выполняются параллельно. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Гордумы.

«Первый – это укладка тротуарной плитки, установка детской и спортивной площадок, воркаутов – эти работы планируют завершить к 1 октября. Второй этап – это благоустройство и создание парковочных мест. Третий и четвертый этап строительства – установка водной композиции, устройство дорожек и лавочек. Работы разных этапов проходят одновременно. Месяц назад мы здесь уже были, сегодня видим, что за это время проделан большой объём работ – высажены кустарники, уложена тротуарная плитка. Работы идут в соответствии с графиком, главное, чтобы они были выполнены качественно», - сказал депутат краевого парламента Владимир Агеев.

Добавим, что в 2023 году эскизный проект сквера стал одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений, объявленного по распоряжению президента России. Наполнение сквера по улице Войцешека широко обсуждалось с привлечением общественности.

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