Плановые приёмы профильных врачей организовали в селе Николаевка

Многочисленные обращения жителей к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову, стали весомым поводом к организации приема врачей в селе Николаевка Елизовского муниципального района. Теперь местные жители могут получить консультации и необходимое лечение не выезжая в город.

«На сегодняшний день уже запланирован выезд таких специалистов как отоларинголог и офтальмолог, которые будут принимать во врачебной амбулатории села Николаевка. Также 25 сентября запланирован выезд эндокринолога и кардиолога», — сказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Елизовской районной больницы Александр Яковенко.

Также было организовано дополнительное автобусное сообщение между селами Сосновка и Николаевка. Теперь гражданам более комфортно добираться до врачебной амбулатории в Николаевке.

Губернатор Владимир Солодов проведёт «Прямую линию» 12 сентября в 19:30. Вопросы вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот, как в виде текста, так в видеоформате.

В эфире будут поднимать ключевые для региона темы: поддержка земляков на СВО, проблемы здравоохранения, благоустройство территорий и дорожное строительство, вопросы получения образования.

Трансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале правительства Камчатского края, канале ИА «Камчатка», федеральном канале «Россия 24», а также на региональных телеканалах — «41 Регион» и «Камчатка-1».