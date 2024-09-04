Учёные на Камчатке предупредили о возросшей активности Ключевского вулкана

На Камчатке предупредили об угрозе извержения Ключевского вулкана.

«С 1 сентября 2024 года на северо-восточном склоне вулкана Ключевской примерно в 10 километрах от вершины начали регистрироваться поверхностные локальные землетрясения с классом Ks от 2.7 до 5.7. Центр тяжести этих событий расположен примерно в 3 километрах к север-северо-западу от сейсмостанции «Цирк». 1 сентября были выделены 5 событий, 2 сентября – 22. Это может свидетельствовать о готовящемся побочном извержении в этом районе. Оценить вероятность этого события затруднительно, поскольку мы имеем крайне мало опыта регистрации таких явлений в реальном времени. Последний побочный прорыв на вулкане Ключевском (Прорыв имени Г.С. Горшкова) был зарегистрирован 18 февраля 2021 года на северо-западном склоне, до этого 30 лет на Ключевском действовал только вершинный кратер», - сообщили ИА «Камчатка» в местном филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Там добавили, что осложняется мониторинг по вулканическому дрожанию, поскольку в настоящее время на записях доминируют треморы с вулкана Шивелуч, где продолжается извержение.

«Побочные прорывы на Ключевском вулкане чаще всего менее интенсивны, чем пароксизмальные вершинные извержения. Можно ожидать лавовых потоков, выбросов пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Следовательно, в ближайших населённых пунктах возможны пеплопады. В любом случае, в ближайшее время не рекомендуется посещать северо-восточный склон вулкана, не стоит планировать восхождений на вершину», - дополнили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.