Города создавались на Дальнем Востоке, чтобы дать отпор врагу, а сегодня должны стать «магнитами» притяжения — Владимир Солодов

Губернатор Камчатского края на ВЭФ 2024 открыл встречу Президента России Владимира Путина с модераторами стратегических сессий. Владимир Солодов напомнил о памятной дате, которая отмечается 5 сентября – годовщине ратного подвига камчатцев, разгромивших в 1854 году во время обороны Петропавловского порта десант англо-французов. Губернатор уверен, что память об этом достойна жить в поступательном развитии Камчатского края.

«Встреча с модераторами у нас происходит на регулярной основе. Ваша работа крайне важна. Вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно. И вы даете возможность органам власти, причем всех уровней, начиная от муниципалитетов и кончая федеральным Правительством, сориентироваться в мерах поддержки экономики Дальнего Востока», — обратился к собравшимся Президент Владимир Путин.

После приветствия глава государства передал слово участникам встречи с предложением изложить свои идеи. Первым стал глава Камчатского края и начал с исторического события, которое до сих пор даёт сильный импульс в развитии камчатского региона.

«Ровно 170 лет назад, в 1854 году англо-французская эскадра была разбита вблизи никому не известного, отдаленного и очень малочисленного порта, носящего имя Петропавловск. Это событие символично: города создавались на Дальнем Востоке, чтобы дать отпор врагу», — отметил Владимир Солодов.

Глава государства поддержал диалог и отметил уверенные действия небольшого отряда военных и добровольцев из местного населения, которые дали «беспрецедентно героический и эффективный с военной точки зрения отпор».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов считает, что этот подвиг должен жить не только в истории, но и в современности

«Перед нами новая задача – обеспечить опережающее развитие Дальнего Востока. Во исполнение Ваших поручений, Минвостокразвития и регионами ведется постоянная работа по формированию центров экономического роста в регионах. Заработали инструменты Президентской субсидии, Дальневосточной ипотеки и Арендного жилья, Дальневосточной концессии. Результатом стал опережающий рост экономики и качества жизни: рост инвестиций в 3 раза опережает среднероссийский, рост ВВП – в 2 раза, рост промпроизводства – в 1,5 раза. За последние 10 лет в экономику Дальнего Востока вложено 4,2 трлн рублей инвестиций, создано 825 предприятий и 142 тысячи рабочих мест. За этими изменениями должны успевать и наши города, они станут «магнитами» притяжения населения на Дальний Восток. Точками, где мы строим новую Россию здесь - на берегах Тихого океана на Дальнем Востоке», — отметил глава региона..

Реализовать этот исторический шанс позволит инструмент мастер-планов, отметил Владимир Солодов и особо подчеркнул, что их эффективность строилась на основе запросов жителей Камчатки и отталкиваясь от их потребностей были разработаны живые, рабочие стратегические планы пространственного развития городов и перезагрузки городской экономики.

Губернатор поблагодарил Президента России за особое внимание к качеству жизни в дальневосточных городов и заверил, что поставленные им задачи будут безусловно выполнены