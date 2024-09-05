Экологический фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске

В центре Петропавловска-Камчатского 28 сентября на площадке «ЭКОСИСТЕМА.ДАЧА» (площадка бывшей этнодеревни) пройдёт краевой экологический фестиваль «Море жизни».

«Цель экологического фестиваля - привлечь внимание жителей Камчатки к проблеме сохранения морских млекопитающих, которые обитают в прикамчатских водах. Браконьерство, нерациональный промысел, отходы человеческой жизнедеятельности, глобальные изменения климата, нарушение естественной среды обитания ведут к сокращению популяций многих видов морских животных», - сообщила Анна Данилова, начальник отдела по регулированию водных отношений министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Традиционно откроет фестиваль шествие колонн в защиту природы. Это яркое, красочное мероприятие, в котором учувствуют дети, их педагоги и наставники, а также родители. Гостей праздника ждёт множество экологических игр и увлекательных квестов, подготовленных сотрудниками Кроноцкого заповедника, национального парка «Командорские острова» и природного парка «Вулканы Камчатки».

На протяжении праздника будут проводиться различные творческие мастер-классы и работать сувенирные лавки. Также на фестивале будет организована зона лектория, где посетители могут послушать лекции специалистов научно-исследовательских и природоохранных учреждений, посмотреть фильмы о природе. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.