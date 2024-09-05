Топ самых высокооплачиваемых профессий составили в Камчатском крае

В Камчатском крае профессии в рыбопромышленной и судоремонтной отраслях стали самыми высокооплачиваемыми. Зарплаты в этих сферах достигают 370 тысяч рублей в месяц. В условиях активного развития рыбохозяйственного комплекса и спроса на квалифицированные кадры регион предлагает множество возможностей для трудоустройства.

«Для Камчатки рыбохозяйственный комплекс является ключевой отраслью экономики. Его предприятия максимально участвуют в развитии региона и создают ряд востребованных рабочих мест. По данным Камчатстата по состоянию на апрель 2024 года, численность работников в рыбопромышленном комплексе составила почти 18 тысяч человек. Кроме того, сезонные рыболовные работы привлекают специалистов из других регионов страны. Активно развивается судостроительная и судоремонтная отрасль. Сегодня у нас действует ряд образовательных программ, направленных на подготовку профессиональных кадров в этой сфере», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Наталья Ниценко.

Первое место среди самых высокооплачиваемых вакансий полуострова заняла вакансия капитана морского судна. Специалисту такой квалификации на Камчатке готовы платить до 370 тысяч рублей.

На второй позиции рейтинга — старший механик судомеханической службы с заработной платой в 325 тысяч рублей.

Тройку замыкает старший помощник капитана, размер заработной платы по вакансии составляет 300 тысяч рублей.

Второй судовой механик находится на следующей позиции, зарплата его достигает до 300 тысяч рублей.

Пятую строчку рейтинга делят инспектор стройконтроля и врач с оплатой труда в размере до 250 тысяч рублей.

Статистика сформирована на основании данных работодателей и соискателей, а также вакансий и резюме, опубликованных на портале «Работа России». На портале можно посмотреть ещё больше актуальных вакансий региона. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Также помощь в поиске работы можно получить, лично обратившись в Кадровый центр Камчатского края, расположенный по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная, 42/1 или в его районные отделения.