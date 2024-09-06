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  4. Артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе — военморы ТОФ провели учения

Артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе — военморы ТОФ провели учения

18:15
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Артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе — военморы ТОФ провели учения

Артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов в Авачинском заливе провёл экипаж корвета «Гремящий», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

«В рамках выхода в море корвет выполнил стрельбу из корабельной артиллерийской установки А-190 по морской цели, имитирующей корабль противника. Далее экипаж отработал задачи по противоминной защите корабля с уничтожением макетов плавучих морских мин из крупнокалиберного пулемета. В ходе артиллерийских стрельб расчеты радиотехнической боевой части корвета во взаимодействии с артиллерийскими расчетами выполнили постановку ложной цели РЭБ комплексом пассивных помех ближнего рубежа», — поделились информацией военные.

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