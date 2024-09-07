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  4. Ирина Яровая поздравила земляков с Днём Петропавловска-Камчатского

Ирина Яровая поздравила земляков с Днём Петропавловска-Камчатского

12:20
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Ирина Яровая поздравила земляков с Днём Петропавловска-Камчатского

Официальная дата дня рождения краевой столицы Камчатки – 17 октября. Празднование же традиционно проходит в сентябре из-за более благоприятных погодных условий.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая направила послание землякам в этот особый день с полей Восточного экономического форума во Владивостоке, вспомнив песню, знакомую многим жителям краевой столицы.

«Славный праздник, День нашего родного города Петропавловска-Камчатского! «Мой дом Петропавловск-Камчатский», я думаю, что эта любимая многими песня отражает наше настроение и наше отношение к любимому городу.

Счастья, мира, добра, процветания, благополучия и самых добрых свершений! Возвращения домой всех тех ребят, которые сегодня защищают нас, защищают Камчатку и Россию.

Пусть в каждой камчатской семье, в каждом камчатском окне светят огни добра, счастья и радости» — пожелала землякам-камчатцам Ирина Яровая.

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