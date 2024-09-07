Ирина Яровая поздравила земляков с Днём Петропавловска-Камчатского

Официальная дата дня рождения краевой столицы Камчатки – 17 октября. Празднование же традиционно проходит в сентябре из-за более благоприятных погодных условий.



Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая направила послание землякам в этот особый день с полей Восточного экономического форума во Владивостоке, вспомнив песню, знакомую многим жителям краевой столицы.



«Славный праздник, День нашего родного города Петропавловска-Камчатского! «Мой дом Петропавловск-Камчатский», я думаю, что эта любимая многими песня отражает наше настроение и наше отношение к любимому городу.



Счастья, мира, добра, процветания, благополучия и самых добрых свершений! Возвращения домой всех тех ребят, которые сегодня защищают нас, защищают Камчатку и Россию.



Пусть в каждой камчатской семье, в каждом камчатском окне светят огни добра, счастья и радости» — пожелала землякам-камчатцам Ирина Яровая.