Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери накануне прошёл на Камчатке

Крестный ход от Камчатского Морского собора до памятника святым апостолам Петру и Павлу состоялся накануне, 7 сентября.



«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае этого года свой путь по России начала Казанская икона Божией Матери. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, организуют молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом. Маршрут принесения Святыни РПЦ включает более 50 городов», — сообщили в камчатской епархии.



«Дорогие жители Петропавловска-Камчатского! Братья и сестры! Хочу искренне поздравить вас. Очень символично, что в эти дни, когда мы празднуем юбилей обороны Петропавловского порта, Камчатский край посетил чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери. Хочу выразить глубокую благодарность от всех жителей Камчатки организаторам принесения святыни на Камчатку и лично — Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», — поздравил православных губернатор Владимир Солодов.



Сегодня, 8 сентября,в 9:00 началась Божественная литургия в Троицком кафедральном соборе.

До 20:00 икона будет находиться в храме и перед православной Святыней будут служиться молебны.