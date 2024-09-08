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Реализовать конституционное право: елизовчан ждут на участках для голосования

14:05
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Реализовать конституционное право: елизовчан ждут на участках для голосования

В Елизовском районе голосуют за кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу №11 и Собрания депутатов Начикинского сельского поселения, сообщили в крайизбиркоме Камчатки.

«Избирательные участки открыты и продолжат работу до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт», — предупредили в избирательной комиссии.

Номер, адрес и контактный номер телефона избирательного участка можно узнать из списка по ссылке elizovomr.ru/novosti/vybory-startovali

Напомним, что на Камчатке также продолжаются выборы Совета депутатов Усть-Камчатского муниципального округа первого созыва и выборы Собрания депутатов Тигильского муниципального округа.

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