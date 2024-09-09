Могут ли жители дома сдать демонтированное оборудование и материалы после капремонта в металлолом?

Оборудование и материалы, которые были демонтированы во время капитального ремонта дома (например, трубы, лифты или металлический профлист), считается общедомовым имуществом. Поэтому вопрос о его сдаче в металлолом должен обсуждаться с управляющей компанией или уполномоченным представителем собственников.

Жители могут возложить обязанность по сдаче этого оборудования на свою управляющую компанию. В таком случае подрядчик передаёт демонтированное оборудование представителям УК по акту. Затем УК сдаёт его в металлолом, а полученные от этого деньги перечисляет на счёт дома. В дальнейшем эти средства можно потратить, например, на благоустройство двора.



/Однако, управляющая компания может отказаться принимать демонтированное оборудование из-за экономической нецелесообразности или отсутствия организационно-технических возможностей. В этом случае УК подписывает акт и поручает подрядчику самостоятельно утилизировать оборудование. Выручка от реализации металлолома передаётся УК на счёт дома за вычетом расходов на погрузку и транспортировку.



Кроме того, собственники могут выбрать уполномоченного представителя собственников, который будет заниматься вопросами сдачи оборудования в металлолом и сбором полученных денег. В любом случае важно помнить, что демонтированное оборудование не должно долго храниться в местах общего пользования или на придомовой территории, так как это может привести к нарушению санитарных норм и штрафам. Необходимо организовать оперативный сбор, определить места временного хранения и осуществить вывоз оборудования для дальнейшей утилизации.