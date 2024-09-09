На заседании правительственной комиссии обсудили подготовку к отопительному сезону на Камчатке

На Камчатке прошло заседание правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов под председательством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил Евгения Грабчака и правительство России за внимание к регионам Дальнего Востока, где особая специфика прохождения ОЗП.

«Камчатский край имеет свои особенности с точки зрения разнообразия источников, которые используются для генерации электроэнергии. А также свои специфические проблемы и сложности, связанные с недопоставкой природного газа, с поиском механизмов создания инфраструктуры, которая позволит обеспечить его замещение сжиженным природным газом. Одновременно хочу отметить, что на Камчатке особое внимание уделяется надёжности систем. За последние годы удалось достичь прогресса в этой сфере, снизилась аварийность и повысилась скорость устранения аварий. Хочу подчеркнуть, что отопительный сезон на Камчатке уже начался – в северных районах. В целом готовность системы обеспечена», – сказал Владимир Солодов.

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак отметил, что в отопительный сезон вошла большая часть дальневосточных регионов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Уже большая часть регионов Дальнего Востока уже вошли в отопительный сезон, остальные в ближайшие 10-15 дней войдут. Поэтому времени осталось не так много, с точки зрения тех проблемных моментов, которые ещё остаются. Сегодня основная задача посмотреть, что ещё не успели сделать и понять какие решения, в том числе федеральных органов власти, необходимы для успешного прохождения отопительного сезона на Дальнем Востоке», - сказал в приветственном слове Евгений Грабчак.

Напомним, при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов субъектами электроэнергетики Камчатского края планируется провести капитальный ремонт 22 турбоагрегатов, семи котлоагрегатов, пяти гидроагрегаторов, двух водогрейных котлов, 61 трансформаторных подстанций, две ЦТП, а также ремонт 155,72 км высоковольтных электрических сетей и 2,171 км магистральных тепловых сетей.