Росавиация решит как будет эксплуатировать воздушные суда «Витязь-Аэро» на Камчатке

Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию вокруг авиакомпании «Витязь-Аэро» . В отношении перевозчика идет расследование по факту авиакатастрофы вертолета МИ-8.

«Крайне важно досконально разобраться в причинах авиакатастрофы. Проверку ведет Межгосударственный авиационный комитет. Те выводы, которые он сделает, необходимо использовать как отправную точку для дальнейшей работы, как основу комплексной программы повышения безопасности перелётов. Это приоритет. Заниматься этим должна в том числе авиакомпания. Кроме того, по итогам расследования нужно будет по аналогичной схеме проанализировать работу и других авиакомпаний, которые у нас осуществляют перелёты вертолётным транспортом», — сказал Владимир Солодов.

Пока авиакомпания работает в штатном режиме и осуществляет плановые перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам Камчатки.

Сейчас ведется работа по расследованию отдельных инцидентов и наличия системных ошибок управленческого персонала авиакомпании.

«По результатам расследования комиссии будет принято решение Росавиации, по какому сценарию авиакомпании дальше будет эксплуатировать воздушные суда. Мы к этому готовимся, но при этом Росавиация акцентировала внимание на том, что авиационная доступность должна остаться на том же самом уровне по регулярности основных направлений», — рассказал зампред правительства Сергей Миронов.