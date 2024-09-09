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Фонд капитального ремонта на Камчатке объявил о новшестве в системе расчётов

16:45
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Фонд капитального ремонта на Камчатке объявил о новшестве в системе расчётов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из двух способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет; перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.

Фонд уведомляет, что с 1 сентября 2024 года приостановил печать и доставку квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества для собственников помещений, которые приняли решение о способе формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых определен региональный оператор, но до настоящего времени не определили протокольными Решениями информацию о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, а также порядке представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов.

Фонд не снимает с себя обязательств по ведению лицевых счетов и формированию платежных документов в электронном виде.

Информацию о том, как оформить заявку на электронную квитанцию можно узнать здесь: https://fkr.kamchatka.ru/formy-dokumentov/formy-do...

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