Камчатский парламент рассмотрит два законопроекта в интересах многодетных семей — Ирина Унтилова

Два законопроекта в интересах многодетных семей рассмотрят на предстоящей сессии камчатского парламента.

«Мы продолжаем работу в рамках реализации Указа Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и вносим изменения в региональное законодательство. На предстоящей сессии планируется расширить категории обучающихся из многодетных семей, что позволит обеспечить бесплатным питанием еще больше школьников и студентов. В результате этой мерой поддержки смогут воспользоваться еще около 300 детей, а размер финансирования на эти цели из краевого бюджета составит более 9,5 млн рублей», — сообщила Ирина Унтилова.

Также будет рассмотрен законопроект, устанавливающий новую меру поддержки для отдельной категории студентов.

«Законопроектом предлагается компенсировать стоимость платного обучения студентам из многодетных семей, обучающихся в краевых учреждениях СПО, в случае успешной сдачи сессии. Размер компенсации будет зависеть от результатов успеваемости и составит от 50 до 100 процентов. Уверена, что эта мера поддержки станет хорошим стимулом для студентов и серьезной помощью многодетным семьям», — прокомментировала Ирина Унтилова.

В повестке предстоящей сессии – 19 вопросов, в том числе 13 законопроектов, а также «муниципальный час». Он посвящен реализации мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Перед депутатами выступит глава ПКГО Константин Брызгин.

Трансляция сессии будет проходить на официальном сайте и в социальных сетях краевого Законодательного Собрания. Приглашаем присоединиться к трансляции 17 сентября в 10 часов.