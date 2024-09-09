Выходы медведей к людям должны оперативно отслеживаться — губернатор Камчатки

На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратил внимание, что важно оперативно реагировать на сообщения о выходах медведей к людям.

«Прошу удостовериться, что в наших городах и поселках – в Петропавловске-Камчатском, Елизове, отдалённых селах – группы охотинспекторов готовы. Что они знают регламент действий и действительно оперативно реагируют на сообщения о вышедших к людям хищниках», — сказал Владимир Солодов.

Заместитель председателя правительства Роман Василевский отметил, что люди сообщают о медведях в соцсетях, но не обращаются в службу ЕДДС или по телефону 112.

«Отстрел производился по заявлениям граждан, когда зверей не удавалось отогнать в лес или они вновь возвращались на территорию населённых пунктов. Вызовы принимаются круглосуточно и далее охотники сами прибывают по указанному месту. При этом на сегодня есть неотработанные вызовы, инспекторы дежурят в местах обнаружения животных и отслеживают их перемещения. В частности, это касается случаев в Малках, Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском», — сказал зампред.

В этом сезоне для обеспечения безопасности граждан было вынужденно ликвидировано 155 медведей.