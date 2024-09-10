Губернатор Камчатки поручил Минрыбы региона отработать с Госавтоинспекцией правила перевозки рыбы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил министру рыбного хозяйства региона усилить контроль за транспортировкой рыбной продукции во взаимодействии с Росрыболовством и Госавтоинспекцией. Так, на прошлой неделе в микрорайоне Сероглазка в столице Камчатки из грузовика на проезжую часть высыпалась сельдь, заблокировав дорожное движение. Аналогичный случай произошел на Северо-Востоке в Петропавловске.

«Перевозка грузов должна происходить в соответствии с требованиями. Я прошу отработать с Росрыболовством и Госавтоинспекцией края взаимодействие по загрузке. Если машины загружаются выше нормы – значит, необходимо штрафовать. Да, мы поддерживаем рыбодобывающие предприятия, но это же не означает что можно беспорядок на улицах создавать. Бывают случаи и обстоятельства, например, отработка новых технологий. Но когда это повторяющиеся случаи – это абсолютно неприемлемо. Я прошу с руководством предприятия отработать, чтобы у нас повторения не происходило», – сказал Владимир Солодов.

По словам министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, перевозчиком был рыболовецкий колхоз имени Ленина. Рыбу грузовиками везли из Петропавловска-Камчатского в поселок Октябрьский – на рыбоперерабатывающий завод. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.