«Первый урожай уже в этом году» — Евгений Чекин на тестовом посеве в тепличном комплексе «Камчатский»

Генеральный директор тепличного комплекса Дмитрий Шашикашвили рассказал официальным гостям о технологиях выращивания овощей. Система «Камчатского» полностью автоматизирована и обеспечивает производство экологически чистых плодов — огурцов и помидоров. Контроль за процессом осуществляется с помощью климат-компьютеров , но и «ручной труд» необходимо знать.

«Тестовый посев призван обучить агрономический блок предприятия работать в режиме чрезвычайной ситуации, когда в теплице нет дополнительного освещения, постоянного значения температуры, не работает климат-компьютер. В течение двух недель нашим сотрудникам придется трудиться как в XIX веке: с журналом, термометром и лейкой. От агрономии требуется пройти в ручном режиме вегетационный период растения, от семечка до готовности растения к переводу из рассадного отделения в рабочий блок. Рассчитываем к новогоднему столу наших земляков доставить 36 – 38 тонн овощей. В целом тепличный комплекс рассчитан на выращивание 2800 тонн огурцов и томатов в год. По нашим подсчетам, речь идет о 75 – 80 процентах потребности регионального рынка. В 2024 – 2025 агрономическом году планируем выращивать два гибрида огурцов – среднеплодный и короткоплодный. Томаты представим тремя видами – сливками, среднеплодным круглым и черри. Посмотрим, как гибриды растут и насколько востребованы потребителем. Возможно, придется скорректировать сортовую политику», — сообщил Дмитрий Шашикашвили.

С точки зрения продовольственной безопасности, необходимости обеспечения своими продуктами питания жителей Камчатки, учитывая удаленность и изолированность, ввод тепличного комплекса “Камчатский” – это большой шаг, уверены в правительстве региона. Работа по обеспечению жителей полуострова местными овощами ведется по поручению губернатора региона Владимира Солодова.

«Сегодня было знаковое событие. Это такой тестовый режим запуска комплекса для того, чтобы научить персонал работать в условиях разного характера. Сам ввод объекта в эксплуатацию будет несколько позже. Техническая приёмка планируется в ноябре, а официальное открытие в декабре этого года. Это никак не влияет на те обязательства, которые инвестор на себя взял – обеспечить первый урожай уже в этом году, поэтому на столах у камчатцев будет продукция тепличного комплекса – огурцы, помидоры», — рассказал председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин.

Чекин добавил, что одна из задач ввода нового тепличного комплекса – обеспечить регион продукцией по справедливой цене.

справочно: Тепличный комплекс «Камчатский» реализуется Группой компаний «Теплицы регионов, принадлежащей инвестиционному фонду «РЕАМ Менеджмент».

Группой Компаний уже созданы три тепличных комплекса совокупной площадью теплиц более 60 Га – в Республике Коми – ТК «Сосногорский», в Чувашской Республике – ТК «Новочебоксарский» и в Пермском крае – ТК «Пермский». Продукция Группы Компаний успешно реализуется на отечественном рынке под торговой маркой «Спелые Витамины».