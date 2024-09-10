Камчатка встретила моряков подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» 

В Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов», сообщили в краевом законодательном собрании. Приветствовали возвращение моряков-подводников присутствовали командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев и другие официальные лица. Особую радость испытывали родные и близкие собравшиеся на причале.После швартовки подводного крейсера командир сообщил о успешном выполнении всех поставленных задач. По традиции морякам был вручен жареный поросенок.От краевого парламента экипаж «Генералиссимуса Суворова» приветствовал первый вице-спикер Андрей Копылов.

«Наверное, это самые счастливые моменты в жизни любого моряка и подводника, когда возвращаешься домой, к родным берегам. Камчатка встречает вас ненастной погодой, но это добрая примета. Благодарю за службу Родине и желаю новых успехов в защите России», – сказал Андрей Копылов.

Копылов подчеркнул важность их службы, пожелал новых успехов в защите России и вручил от Законодательного Собрания художественное панно и наборы с камчатскими деликатесами.

справочно: АПКСН проекта 995 «Борей-А» 4-го поколения «Генералиссимус Суворов» базируется в Вилючинске с октября 2023 года. Крейсер построен в Севердвинске и оснащён баллистическими ракетами «Булава». Андреевский флаг на подлодке был торжественно поднят 29 декабря 2022 года, после чего подводный крейсер вошёл в состав Тихоокеанского флота.