«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки

Ежегодная выставка-ярмарка достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень» состоится городе Елизово на этих выходных, сообщили в районной администрации.

«В связи с этим будут введены ограничения для движения транспортных средств по нескольким улицам города в период с 12:00 13 сентября до 20:00 15 сентября. Для уменьшения негативного влияния от перекрытия дорог на городской трафик в этом году улицу Ленина не перекроют полностью», — говорится в сообщении.

Подробную схему движения личного и общественного транспорта на время проведения «Елизовской осени» смотрите на фото.