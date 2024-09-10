Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация
  4. «Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки

«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки

13:10
41
«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки

Ежегодная выставка-ярмарка достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень» состоится городе Елизово на этих выходных, сообщили в районной администрации.

«В связи с этим будут введены ограничения для движения транспортных средств по нескольким улицам города в период с 12:00 13 сентября до 20:00 15 сентября. Для уменьшения негативного влияния от перекрытия дорог на городской трафик в этом году улицу Ленина не перекроют полностью», — говорится в сообщении.

Подробную схему движения личного и общественного транспорта на время проведения «Елизовской осени» смотрите на фото.

«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки 0«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки 1«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки 2«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки 3«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки 4«Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в райцентре Камчатки 5

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Возобновлено движение на трассе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск
Движение транспорта ограничат в Петропавловске на нескольких участках дорог
На пригородные маршруты Елизовского района выйдут два новых пассажирских автобуса
Участники СВО получат более 260 участков в Елизовском районе Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.