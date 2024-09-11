Сотрудниками Фонда капитального ремонта проведен строительный контроль на объектах в Вилючинске

Сотрудники Фонда произвели осмотр крыш и подвальных помещений многоквартирных домов в городе Вилючинск, где ведется капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе ФКР Генеральный директор Фонда Анастасия Макарова совместно с начальником отдела инженерно-технического контроля Дмитрием Перевалом осмотрели крышу в доме № 5 на улице Спортивная. Сейчас на объекте работают шесть строителей, приемка объекта состоится в конце сентября.

«Погода сейчас неустойчивая, на объекте всегда должен быть укрывной гидроизоляционный материал, а пока нет дождя, надо успеть выполнить максимальный объем работ. Если требуется, то бригадам необходимо работать в выходные дни и без перерывов», — обратилась Анастасия Макарова к подрядчикам.

По адресу переулок Северный, 13 проходит замена инженерной системы отопления. Необходимо отметить, что подготовка к отопительному сезону – самый важный комплекс мероприятий для каждого многоквартирного дома. В рамках капитального ремонта системы отопления, в каждом подвальном помещении 6-подъездного дома, 1992 года постройки, подрядчики заменят трубопроводы и выполнят их теплоизоляцию, обновят регулирующую и запорную арматуру, в квартирах собственников произведут замену стояков. Работы по объектам идут согласно графику.

В 2024 году запланировано 138 работ в 98 многоквартирных домах. Из них завершено 64 работы в 44 домах. Основной объем работ будет выполнен в сентябре.