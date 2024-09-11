Этноблогеры проекта «О стране с любовью» побывали в Южно-Камчатском природном парке

Экскурсию для участников проекта «О стране с любовью» (https://etnoblogingtime.ru/) провели специалисты Сети природных парков «Вулканы Камчатки» в Южно-Камчатском природном парке.

«Несмотря на пасмурную погоду, контент-мейкеры поднялись на вулкан Горелый, а также посетили одну из его пещер», — рассказали организаторы поездки.

Семь участников проекта из Красноярского края, Республики Марий Эл, Воронежской, Московской областей и Москвы в рамках блог-тура познакомились с ремеслами и обычаями коренных народов Камчатки, посетили этнокультурные фестивали и природные достопримечательности полуострова.

«Мы вместе с коллегами делаем хорошее и важное дело: занимаемся просвещением на понятном и интересном для молодёжи языке. Это очень непросто – рассказывать об истории и самобытности регионов так, чтобы заинтересовать современных молодых людей», — рассказала президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Проект «О стране с любовью» направлен на создание интересного для молодёжи этнокультурного видеоконтента и его распространение на блог-платформах. Осенью подобные блог-туры пройдут в Самарской, Ивановской областях и в Мордовии.

Организаторы планируют, что в ходе реализации проекта будет создано не менее 300 видео-просветительского контента о самобытности многонациональной России. Проект «О стране с любовью» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.