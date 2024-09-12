Более 4000 вопросов от жителей Камчатки поступило на прямую линию с Владимиром Солодовым

Более 4000 вопросов от жителей полуострова поступило на прямую линию с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, которая состоится сегодня, 12 сентября, в 19:30.

«Уже поступило более 4000 вопросов по разным тематикам, но лидируют вопросы благоустройства, дорог и социальной сферы. На часть вопросов Владимир Солодов ответит во время прямого включения. Однако, все поступившие вопросы не останутся без ответа. По поручению главы региона они все будут рассмотрены, а жители получат письменные ответы», — отметила начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Камчатского края Анжела Райзих.

Напомним, ваш вопрос губернатору Камчатского края можно направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот. Вопрос можно сформулировать в виде текста, а также в формате видео.

В ходе эфира будут обсуждаться ключевые для региона направления: медицина, благоустройство, дороги, строительство, образование. Одной из важнейших тем для разговора станет специальная военная операция. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Трансляцию можно будет посмотреть на rutube-канале правительства Камчатского края, канале информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».