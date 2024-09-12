Губернатор Камчатки поручил решить вопрос с транспортной доступностью для жителей Вилючинска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил заместителю министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаилу Передерию и главе Вилючинского городского округа Игорю Головчаку решить оперативно вопрос с повышением транспортной доступности жителей жилого района Рыбачий Вилючинска. Данный вопрос был рассмотрен в ходе личного приёма граждан главой региона.

«Поставил задачу Минтрансу оперативно состыковать междугородний маршрут № 124к и муниципальный маршрут №8. Сейчас жители по приезде из краевой столицы вынуждены долго ждать на остановках для того, чтобы уехать в микрорайон Рыбачий. Отработать данный вопрос нужно на этой неделе. Кроме того, считаю важным восстановить маршрут автобуса № 126к. Возможно, стоимость его с учётом инфляции будет несколько дороже. Для определения конечной стоимости краевой Минтранс по моему поручению проведёт с предпринимателем, осуществляющим перевозки, соответствующие переговоры. При этом важно отметить, что глава Вилючинского городского округа обсудит с местными жителями итоговую цену и в случае востребованности маршрута, он будет возвращён. В этом случае у населения будет выбор: ехать с микрорайона Рыбачий в краевую столицу на 126к маршруте, либо сначала на автобусе № 8, а затем в Приморском пересаживаться на № 124к», — сказал Владимир Солодов.

Михаил Передерий сообщил, что на этой неделе будет проведена встреча с перевозчиками по вопросу восстановления маршрута № 126к. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«После встречи с ними, будет объявлен конкурс на осуществление пригородного маршрута. Согласно нормативным документам, срок его проведения составляет месяц и в случае положительного решения и определения перевозчика автобус будет запущен во второй половине октября», — сказал Михаил Передерий.

Глава Камчатского края также подчеркнул, что обсуждение с перевозчиками вопроса возобновления маршрута имеет важное значение. Если он не будет решён путём проведения конкурса, данную задачу будет решать муниципальное предприятие.

«Наша задача — повышение уровня комфорта наших граждан. Поэтому вопрос с перевозкой пассажиров из микрорайона Рыбачий в Петропавловск-Камчатский должен быть решён в любом случае», — подытожил Владимир Солодов.

Добавим, с мая текущего года отменен пригородный маршрут автобуса № 126к «Рыбачий - г. Петропавловск-Камчатский». Между микрорайонами Приморский и Рыбачий расстояние составляет 19 километров. Людям приходится брать такси, чтобы проехать это расстояние и пересаживаться на автобус, следуемый маршрутом № 124к «Приморский – г. Петропавловск-Камчатский».