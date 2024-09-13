Нерка ценит постоянство — камчатские ихтиологи о нересте этого вида лососёвых

За это время ученые провели множество исследований и выяснили ряд интересных фактов.

«Нерка устраивает нерестилища на строго определённых участках у берега озера. Одни привязаны к устьям притоков, другие находятся в бухтах заповедного водоёма. В этом году постройка гнёзд на литоральных нерестилищах идёт гораздо интенсивнее. Например, в середине августа уже были обустроены и насчитывали не меньше сотни гнёзд те нерестилища, которые в прочие годы застраивались лишь к концу первой декады сентября. Однако появления новых нерестилищ мы не наблюдаем. Нерка продолжает использовать уже известные нам нанесённые на карту места нереста», — рассказал Михаил Малин, научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН.

Учёный пояснил, что литоральный нерест может служить экологическим индикатором благополучия как популяции нерки Курильского озера так и экосистемы водоёма и его окрестностей.

«По результатам наблюдений была построена карта литоральных нерестилищ нерки, расположение которых учитывается при планировании туристических маршрутов. Это необходимо для того, чтобы исключить потенциальное негативное влияние моторных плавсредств на воспроизводство лососевых рыб», — рассказали в заповеднике.