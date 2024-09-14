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«Елизовская осень – 2024» — 38-я выставка-ярмарка открылась и ждёт за покупками

10:55
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«Елизовская осень – 2024» — 38-я выставка-ярмарка открылась и ждёт за покупками

Глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин уверен, что самое главное мероприятие осени — Выставка-ярмарка «Елизовская осень».

«Мы рады видеть всех. Можно будет и себя показать и людей посмотреть, купить что-то вкусненькое, просто провести время, встретить кого-то из знакомых, поговорить», — пригласил камчатцев Сергей Тюлькин.

На улицах выставки- ярмарки «Елизовская осень» традиционно представят продукцию, выращенную и изготовленную на камчатской земле — сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, дачники и садоводы любители. А мастера народного промысла примут участие в тематической выставке «Край мастеров».

Подробную схему движения личного и общественного транспорта на время проведения «Елизовской осени» смотрите по ссылке

https://kamtoday.ru/news/poluostrov/elizovskaya-osen-skorrektiruet-dorozhnoe-dvizhenie-v-raytsentre-kamchatki/

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