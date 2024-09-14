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  4. «Елизовская осень-2024» — цены на контроле

«Елизовская осень-2024» — цены на контроле

12:15
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«Елизовская осень-2024» — цены на контроле

Выставка-ярмарка в Елизово принимает первых покупателей, для которых работают более 200 участников. Ярмарочные прилавки пестрят разнообразием товаров собственного производства и ручной работы.

«Главное условие для участников «Елизовской осени» – это доступность сельскохозяйственной продукции. Поэтому на определённый ассортимент, пользующийся спросом у покупателей, была установлена максимально допустимая цена», — рассказали в администрации ЕМР.

Ознакомиться с этим перечнем можно по ссылке elizovomr.ru/novosti/yarmarochnye-tseny-pod-kontrolem

Заметили нарушение! Звоните по номеру 8 (41531) 6-49-00 и сообщите, что продавец завысил цену.

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