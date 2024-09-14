Дождевой паводок возможен в Соболевском районе — МЧС предупреждает

Прогноз Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: в связи с увеличением приточности утром - в первой половине дня 14 сентября на реке Большой Воровской в Соболевском муниципальном районе уровень воды может подняться до отметки опасного гидрологического явления — 325 сантиметров. В дальнейшем подъем уровня воды дождевого паводка на реке Большая Воровская у села Соболево замедлится и составит пять - десять сантиметров в сутки.



«При достижении уровня опасного явления возможно частичное подтопление придомовых и дворовых территорий, расположенных в прибрежной зоне реки, межпоселковых дорог, размыв устоев и опор мостовых переходов. Если рост уровня воды в реке Большой Воровской продолжится, спасатели в готовности оказать людям необходимую помощь. Ведётся мониторинг паводковой обстановки», — сообщили в краевом МЧС накануне, 13 сентября.