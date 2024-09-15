Райцентр Соболево под угрозой подтопления — МЧС Камчатки

Спасатели продолжают наблюдать за развитием ситуации в райцентре Соболево, где дождевой паводок поднял уровень воды до 320 сантиметров в реке Большая Воровская.



Еще немного и улицы поселка могут быть частично подтоплены. В посёлке находится группа МЧС из 12 человек с необходимым снаряжением и оборудованием. на случай сильного наводнения.



«В Соболево развернут пункт временного размещения и организована раздача питьевой воды», — сообщили в спасательном ведомстве.



За развитием паводковой ситуации спасатели наблюдают с воздуха с помощью беспилотника. С пятницы 13-го действует режим «Повышенная готовность»