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  4. Райцентр Соболево под угрозой подтопления — МЧС Камчатки

Райцентр Соболево под угрозой подтопления — МЧС Камчатки

11:40
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Райцентр Соболево под угрозой подтопления — МЧС Камчатки

Спасатели продолжают наблюдать за развитием ситуации в райцентре Соболево, где дождевой паводок поднял уровень воды до 320 сантиметров в реке Большая Воровская.

Еще немного и улицы поселка могут быть частично подтоплены. В посёлке находится группа МЧС из 12 человек с необходимым снаряжением и оборудованием. на случай сильного наводнения.

«В Соболево развернут пункт временного размещения и организована раздача питьевой воды», — сообщили в спасательном ведомстве.

За развитием паводковой ситуации спасатели наблюдают с воздуха с помощью беспилотника. С пятницы 13-го действует режим «Повышенная готовность»

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