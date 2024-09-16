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  4. Налычевскую долину на Камчатке благоустраивают силами волонтёров

Налычевскую долину на Камчатке благоустраивают силами волонтёров

15:30
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Налычевскую долину на Камчатке благоустраивают силами волонтёров

Группа студентов Российского технологического университета МИРЭА ударно потрудилась на благоустройстве природного парка «Налычево», сообщили в дирекции.

«Волонтёры занимались установкой аншлагов и информационных табличек, очисткой термальных луж, анкетированием туристов, а также отремонтировали лавочки. Студенты очистили и расширили травертиновый ручей из грифона Иванова, чтобы предотвратить разлив высокоминерализованной воды по тундре. Была построена третья вертолётная площадка», — отчитались о проделанной работе организаторы.

Студенты приехали на Камчатку по путёвке программы «Хранители долины Налычево», направленной на сохранение и восстановление объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Природный парк Налычево» и регионального памятника природы «Налычевские горячие источники».

Проект реализуется АНО «Центр развития природных парков Камчатки» совместно с Сетью природных парков «Вулканы Камчатки» при поддержке Фонда президентских грантов.

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