Камчатская река Большая Воровская вернулась в русло — наводнение в Соболево не случилось

На Камчатке, в селе Соболево, стабилизировалась паводковая обстановка на реке Большая Воровская, сообщили в краевом МЧС.

«13 сентября от УГМС был получен прогноз о том, что вода в Большой Воровской в районе села Соболево может подняться до опасного явления, в результате чего прогнозировалось затопление придомовых и дворовых территорий. Туда отправились спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России и оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Максимальный уровень воды был зафиксирован 14 сентября и составил 320 сантиметров. Затоплений не произошло, помощь населению не потребовалась», — говорится в сообщении.

15 сентября был проведён подворовой обход. Людей информировали о развертывании пункта временного размещения на случай сильного наводнения. Была организована раздача питьевой воды. С помощью БПЛА проводился мониторинг обстановки с воздуха.

«К настоящему времени уровень воды значительно снизился и составляет 301 сантиметр. Сводная группировка камчатских спасателей МЧС России убыла в пункт постоянной дислокации», — рассказали в краевом МЧС.