Олег Суколин будет гостем нового выпуска программы «Разъясняем. Камчатка»

Новый выпуск «Разъясняем. Камчатка» будет посвящён проблемам ЖКХ. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Что делать, если попали в трудную ситуацию дома? Если управляющая компания не отвечает, то куда обращаться? Как скоро вам смогут помочь? Эти и другие темы обсудим с руководителем государственной жилищной инспекции региона Олегом Суколиным в прямом эфире "Разъясняем. Камчатка"», – сказано в сообщении.

Увидеть новый выпуск можно 19 сентября в 19:00 на телеканалах «41 регион», «Масс Медиа Камчатка» и на странице в «ВК»: https://vk.com/kamgov41

Также каждый из вас может поучаствовать в эфире. Для этого нужно подготовить свои видеовопросы и разместить их до 18 сентября на своих активных страницах в «ВК» и «ОК» с хештегами #ВопросМинистру #РазъясняемКамчатка.