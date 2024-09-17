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  4. Фейерверк в честь Дня города подводников прогремит над Камчаткой 21 сентября

Фейерверк в честь Дня города подводников прогремит над Камчаткой 21 сентября

13:54
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Фейерверк в честь Дня города подводников прогремит над Камчаткой 21 сентября

Жителей и гостей города Вилючинска приглашают на праздник в честь Дня города. Программа мероприятий рассчитана на три дня - 20 по 22 сентября.

В пятницу, 20 сентября, в 16:00 начнётся детская концертно-игровая программа в КЛК «Айсберг». Об этом ИА «Камчатка» рассказали в администрации Вилючинского городского округа.

Программа праздника на 21 сентября (суббота):

11:00 - Алексеевский сквер (ярмарка, выставки, концертная программа и показательные выступления спортивных и общественных организаций ВГО);
13:00 - городская площадь (тематическая площадка КМНС);
13:00 - скейт-площадка (МК «Стрельбище»);
14:30 - Красная линия (пожарный кроссфит, выставка спецтехники);
17:00 - городская площадь (праздничный гала-концерт, выступление кавер-группы «Different People», дискотека с DJ Иваном Мироновым).
22:55 - фейерверк.

В воскресенье, 22 сентября, состоится массовое восхождение на сопку Колдуниху. Начало в 11:00.

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