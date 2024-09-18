Без оценки нуждаемости будут назначать пособие на новорожденного на Камчатке

Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак анонсировала меру соцподдержки, которая позволит семьям максимально удобно получать выплаты.

«Последние два года в нашей стране проходит совершенствование системы оказания мер поддержки семей с детьми. Мы уже привыкли к единому пособию, которое в нашей стране было введено с 2023 года на деток от рождения. И вот, с 1 января 2025 года, в случае, если в семье уже назначены пособия на детей, то при появлении новорожденного, семья также по заявлению начнет получать пособие на ребенка. При этом не будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, как это делалось на старших детей, и выплата будет осуществляться вплоть до завершения срока, назначенного на старших детей», — сообщила Виктория Сивак.

Зампред привела в пример семью с двумя детьми, которая в сентябре 2024 года получила годовое пособие. Если в январе появляется третий ребенок, надо подать заявление и без оценки нуждаемости на третьего ребенка начнут производиться выплаты. И они будут осуществляться до августа 2025 года. А в сентябре 2025 года семья подаст заявление на пособие на трех детей.

Напомним, что единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения