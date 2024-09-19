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  4. Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди кадетов прошли на Камчатке

Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди кадетов прошли на Камчатке

11:40
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Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди кадетов прошли на Камчатке

Краевые состязания по пожарно-спасательному спорту среди воспитанников профильных классов МЧС России прошли в Петропавловске-Камчатском. Участники соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа, в преодолении 100-метровой полосы препятствий и в боевом развёртывании.

«Каждый из видов многоборья в этом виде спорта непосредственно связан с выполнением упражнений, содержащих реальные элементы боевой подготовки пожарных, а технические средства, используемые спортсменами, взяты из арсенала пожарно-технического вооружения», — рассказали организаторы.

Победителями состязаний в подъеме по штурмовой лестнице и на полосе препятствий в младшей возрастной группе стали Арсений Зарубин, ученик средней общеобразовательной школы №27, и Мария Маклицова, ученица средней школы №28.

В средней возрастной группе «на лестнице и полосе» первыми были стали Денис Максименко и Марина Мягкова, ученики СОШ №28.

В боевом развертывании места определились следующим образом: первое и второе место завоевали две команды СОШ №28. На третьем месте - воспитанники СОШ №27.

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