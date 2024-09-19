Дом культуры в селе Тымлат на Камчатке обещают достроить в декабре

В прибрежном селе Тымлат Карагинского муниципального района в рамках комплексного благоустройства рыбацких поселений Камчатского края ведется строительство нового дома культуры. Местные рыбацкие предприятия вкладывают деньги в развитие не только своего производства, но и социально-культурной инфраструктуры. Инициатором строительства нового ДК выступило крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие в Камчатском крае — Тымлатский рыбокомбинат. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Рыбокомбинат является градообразующим предприятием национального корякского села Тымлат в Карагинском районе. С первого дня работы ТРК является социально-ориентированным к проблемам населения. Приобретение топлива, содержание пекарни и поселковой бани, текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, активное участие в рыбоохранных мероприятиях – вот далеко не полный перечень мер поддержки тымлатчан. На сегодняшний день идет строительство самого Дома культуры. Ещё раз повторюсь, что новый ДК – социально важный, значимый объект для прибрежного села Тымлат», — рассказал Денис Прудкий, министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

С июня 2024 года в селе ведется строительство здания Дома культуры. С 2022 года проходила разработка самого проекта, а в 2023 году были выполнены работы по строительству системы холодного водоснабжения. В декабре 2024 года рыбокомбинат планирует закончить строительные работы здания, которое в дальнейшем передаст в муниципальную собственность.

Проект здания предполагает размещение кабинета прикладного искусства, студии хореографии, библиотеки, зрительного зала на 40 мест и других помещений. Общая площадь помещения - 826 квадратных метров.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов неоднократно подчеркивал, что Тымлат должен стать моделью реализации программы комплексного благоустройства прибрежных населенных пунктов, о которой говорил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Всего на Камчатке 30 прибрежных рыбацких сел и посёлков, в которых проживает не менее 29 тысяч человек. Краевое правительство подготовило перечень проектов стоимостью 13 миллиардов рублей, которые должны сделать жизнь в этих населённых пунктах более комфортной. Для половины из них уже готова проектно-сметная документация.