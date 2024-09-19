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  4. В Вилючинске выполнят больший объем работ по капремонту, чем планировалось ранее — ФКР Камчатки

В Вилючинске выполнят больший объем работ по капремонту, чем планировалось ранее — ФКР Камчатки

16:55
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В Вилючинске выполнят больший объем работ по капремонту, чем планировалось ранее — ФКР Камчатки

Состояние жилищного фонда города подводников, а также о формирование краткосрочного плана по капитальному ремонту на 2025 год обсудили на встрече директора краевого ФКР Макаровой и главой Вилючинска Головчаком.

«По результатам аукционов на работы по капремонту, проведенных в рамках реализации краткосрочного плана 23-25, образовалась экономия. Это позволит в 2025 году выполнить капитальный ремонт еще в двух домах, помимо запланированных», — подчеркнула Анастасия Макарова.

Жилфонд Вилючинска состоит в основномиз домов построенных в прошлом веке, в которых еще не проводился капремонт.

Напомним, если Вы хотите провести капитальный ремонт в своем доме:

проведите общее собрание собственников;

заверенный протокол направьте в Администрацию городского округа;

Администрация рассмотрит возможность проведения работ в указанный краткосрочный период и запланирует работы;

после утверждения планов работ, Фонд капитального ремонта организует работы в Вашем доме.

Проверить, включен ли Ваш дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте Фонда, в разделе «Мой дом», ссылка: https://fkr.kamchatka.ru/my-house/

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