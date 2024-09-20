Началась осенняя кампания по уплате имущественных налогов — УФНС Камчатки

Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (Управление) сообщает о начале массовой рассылки налоговых уведомлений за 2023 год, рассказали ИА «Камчатка» в фискальном ведомстве.

«Напоминаем, что имущественные налоги (транспортный, налог на имущество, земельный налог), а также в некоторых случаях налог на доходы физических лиц, уплачиваются по истечении налогового периода (года). В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря», — сообщают налоговики.

В 2024 году налогоплательщики впервые обязаны уплатить налог на доходы физических лиц от банковских вкладов. Налогом облагается не сам депозит, а только начисленные на него проценты, сумма которых превышает необлагаемый доход в размере 150 тыс. рублей.

При получении налогового уведомления в электронном виде произвести оплату можно через «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» или с помощью приложения для смартфонов, при этом уведомление на бумажном носителе не направляется.

При получении налогового уведомления на бумажном носителе произвести оплату можно в почтовых отделениях, с помощью банковских терминалов, по QR-коду (штрих – коду, индексу документа) или в отделениях банков.

В случае если Вы не получили налоговое уведомление, Вы можете обратиться в операционный зал или в территориально обособленное рабочее место Управления по адресам:

1. г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 13, корпус «Б». Режим работы операционного зала: понедельник, среда с 9-00 до 18-00; вторник, четверг с 9-00 до 20-00; пятница с 9-00 до 16-45;

2. г. Елизово, ул. Ленина, 13. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 17-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.