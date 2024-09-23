Новую сейсмостанцию установили в районе камчатского вулкана Мутновского

На Камчатке учёные завершили установку новой сейсмостанции «Двугорбая» (DVGB) в районе вулкана Мутновского. Станция установлена в рамках гранта РНФ 24-17-20019, который выполняется в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

«В 2024 году для учёных Камчатского края открыта возможность участия в региональных грантах, которые направлены на приоритетные для Камчатского края направления развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. Станция DVGB регистрирует сейсмичность в районе активного Мутновского вулкана, с неё организовано видеонаблюдение за вулканом Горелым, также станция служит пунктом для передачи данных с других сейсмостанций, установленных в районе вулканов Мутновский и Горелый», - сообщили ИА «Камчатка» в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Там добавили, что последнее извержение Мутновского произошло в 1960 году при общей частоте извержений – одно в 5 – 60 лет, а средние по силе извержения происходили с интервалом в 50 – 100 лет, поэтому увеличение количества пунктов наблюдений в этом районе важно для оценки будущей вулканической опасности и безопасности туристических маршрутов.

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